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Elazığ'da Cep Telefonu Mağazasında Hırsızlık Olayı

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Elazığ'da bir şahıs, girdiği cep telefonu mağazasında müşterilerin azalmasını fırsat bilerek bir cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir şahıs, girdiği cep telefonu mağazasında önce keşif yaptı. Zanlı, müşterilerin fazla olmasını fırsat bilerek, masanın üstünde bulunan cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkezde bulunan bir GSM mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen şahıs, cep telefonu mağazasına girdi. Bir süre keşif yapan şahıs, müşterilerin fazla olmasını da fırsat bilerek masanın üstünde bulunan cep telefonunu şarjdan çıkartıp cebine koyduktan sonra hızla mağazadan uzaklaştı.

Müşterilerin azalmasından sonra mağazayı kontrol eden personel, bir cep telefonunun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasından görüntüleri inceleyen personel, şahsın cep telefonunu çaldığını fark etmesinin ardından yaşanan hırsızlık olayını polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cep telefonunu alarak kayıplara karışan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Hırsızlık 3-sayfa Güncel

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