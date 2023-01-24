Elazığ'da cep telefonu çalan hırsız yakalandı

Elazığ'da bir iş yerinde cep telefonu çalan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da bir iş yerinde cep telefonu çalan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi'nde bulunan Elliler Çarşısı içerisinde gerçekleşen ve kendilerine iletilmeyen cep telefonu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmasında zanlının G.U. (43) olduğunu belirledi. Güvenlik güçleri, G.U.'yu aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - ELAZIĞ