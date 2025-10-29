Haberler

Elazığ'da Çay Ocağına Pompalı Tüfekle Saldırı

Güncelleme:
Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda yaralanan olmazken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.

Elazığ'da bir çay ocağına pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken 1 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Üniversite Mahallesi İmran Sokak'taki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler henüz bilinmeyen sebeple çay ocağına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, olaya karışan 1 şüpheliyi yakaladı.

Polis ekiplerince incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
title
