Elazığ'da Çatıda Tedbirsiz Çalışan İşçi Yürekleri Ağızlara Getirdi

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan binanın çatısında çalışan işçi, yürekleri ağızlara getirdi.

Olay Elazığ merkezde bulunan bir apartmanın çatı kısmında yaşandı. Çatıda tadilat çalışması gerçekleştiren bir işçi, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü. Canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalışan işçi, daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi. - ELAZIĞ