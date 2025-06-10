Elazığ'da çatı yangını, paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da sabah saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.