Elazığ'da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Elazığ'da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
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Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatısında sabah saatlerinde çıkan yangın, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da çatı yangını, paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da sabah saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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