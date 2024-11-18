Elazığ'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Sanayi Mahallesi Sancak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. - ELAZIĞ