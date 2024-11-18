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Elazığ'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

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Elazığ'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri de hazır bulundu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Sanayi Mahallesi Sancak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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