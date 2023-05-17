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Elazığ'da çatı yangını büyümeden söndürüldü

Elazığ'da çatı yangını büyümeden söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alarak boşaltılan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Elazığ'da 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alarak boşaltılan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan bina ekipler tarafından boşaltıldı. Boşaltılan binanın çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elazığ Saray 3. Sayfa Haberler

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