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Elazığ'da çatı tamiri yaparken düşen adam hayatını kaybetti

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Elazığ'ın Cip köyünde çatı tamiri için arkadaşının yardımına giden Ahmet Başak, çalışırken dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen Başak kurtarılamadı.

Elazığ'da arkadaşına yardım etmek için giden Ahmet Başak, çatıdan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Cip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Başak (35), çatı tamiri için arkadaşının yardımına gitti. Başak, tek katlı evin çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Başak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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