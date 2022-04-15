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Elazığ'da çatı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da çatı alev alev yandı Elazığ' da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Elazığ'da çatı alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ' da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çatı yangını cep telefonu ile bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Elazığ'da çatı alev alev yandı

Elazığ'da çatı alev alev yandı

Elazığ'da çatı alev alev yandı

Elazığ'da çatı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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