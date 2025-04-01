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Elazığ'da Çapa Makinasına Kaptırdığı Eliyle Yaralanan 14 Yaşındaki Çocuğun Durumu İyi

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Elazığ'da bayram tatilinde bahçede çalışan 14 yaşındaki bir çocuk, çapa makinasına elini kaptırarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ'da çapa makinasına elini kaptıran 14 yaşındaki çocuk, yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ merkeze bağlı Harmantepe köyünde bayram tatilinde bahçede çalışan 14 yaşındaki çocuk, elini çapa makinasına kaptırarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Harmantepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilinde ailesiyle birlikte bahçede çalışan 14 yaşındaki bir çocuk, elini çapa makinasına kaptırarak yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Çapa Makinasına Kaptırdığı Eliyle Yaralanan 14 Yaşındaki Çocuğun Durumu İyi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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