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Elazığ'da Cam Siler Kadın 1. Katından Düştü

Elazığ'da Cam Siler Kadın 1. Katından Düştü
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Elazığ'da cam silen bir kadın, dengesini kaybederek 1. kattan düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da cam silen kadın aparmanın 1. katından düşerek yaralandı.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cam silen bir kadın, dengesini kaybederek 1. kattan aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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