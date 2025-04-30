Elazığ'da Cam Siler Kadın 1. Katından Düştü

Elazığ'da cam silen kadın aparmanın 1. katından düşerek yaralandı.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cam silen bir kadın, dengesini kaybederek 1. kattan aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ