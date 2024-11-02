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Elazığ'da Cam Kapıya Çarpan Vatandaşın İlginç Anları

Elazığ'da Cam Kapıya Çarpan Vatandaşın İlginç Anları
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Elazığ'da bir vatandaş, cam kapıyı fark edemeyince kafasını çarptı. O anların güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüler izleyenleri güldürdü.

Elazığ'da bir işletmeye girmek isteyen vatandaş, cam kapıyı fark edemeyince kafasını çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Cadde üzerindeki bir işletmeye girmek isteyen vatandaş, kapının cam olduğunu fark etmeyince kafasını çarptı. Cam kapıya çarpan müşteri, yaşadığı şaşkınlıkla neye uğradığını anlamadı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu anlar izleyenleri gülümsetti. Görüntülerde, vatandaşa kapının engel olduğu ve kafasını çarpmasının ardından yaşadığı şaşkınlık net bir şekilde görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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