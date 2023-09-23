Elazığ'da Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Şahıs, elinde silahla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında sözlü çıkan tartışma silahlı kavga dönüştü. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Elinde silah ile rahat tavırları dikkat çeken şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ