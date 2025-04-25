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Elazığ'da Cadde Ortasında Bıçaklama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da Cadde Ortasında Bıçaklama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Elazığ'da, cadde ortasında husumetli 2 kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da cadde ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen husumetli 2 kişi cadde ortasında karşılaştı. Şahıslardan birisi, cebinden çıkardığı bıçakla husumetlisini boynu ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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