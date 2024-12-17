Üye Girişi
Haberler
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler

Elazığ'da Buzlu Yolda Düşen Yaşlı Adamın Kurtarılması Zor Oldu

Elazığ'da Buzlu Yolda Düşen Yaşlı Adamın Kurtarılması Zor Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da buzlu yolda kayarak düşen yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ve vatandaşların işbirliğiyle zorlu bir şekilde sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Elazığ'da buzlu yolda düşüp yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeye alınıp ambulansa taşındı.

Olay, merkeze bağlı Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah evden çıkarak otobüse binmek isteyen yaşlı adam, buzlu yolda kayarak sırt üstü düşüp yaralandı. Düşen adamı kurtarmak isteyen çevredekiler başarısız olunca, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zorlukla yaralının yanına gelen ekipler, kaymamak için farklı yöntemlere başvurdu. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar insan zinciri oluştururken yere kilim ve battaniye serildi. Bazı vatandaşlar bulundukları yerden metrelerce kayarken zorlukla sedyeye alınan yaralı, güvenli bölgeye alınıp ambulansa taşındı.

Buzla amansız mücadelenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir dönem para içinde yüzüyordu, şimdi kirasını ödeyemiyor
img

Avrupa ülkesinde Putin korkusu! Okullarda silah eğitimi zorunlu oldu
img

"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'nın cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzünü yaktırdığı iddiası
"Rusya ölen askerlerin yüzünü yaktırıyor"
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu
Damat adayının hali yürek dağladı
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok
Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu
Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor
İşte Cenk'in yeni takımı

Son Dakika Haberleri

18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi! Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.