Hafif ticari araç direğe çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Elazığ'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, aydınlatma direğine ve ağaca çarparak kaza yaptı. Olayda 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan hafif ticari araç, aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

