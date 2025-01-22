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Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazası

Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazası
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Elazığ'da buzlanma nedeniyle kepçe ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Araçta maddi hasar oluştu.

Elazığ'da kepçe ile çarpışan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Sanayi Sitesi 33. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzlanmadan dolayı kepçe ile 23 HV 019 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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