Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

Muhalifler İstanbul'daki konsolosluk binasına girdi

 Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de Esad dönemi sona erdi
Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Devrik başbakan yönetimi devretmek için konutundan ayrıldı

Elazığ'da Bungalov Dolandırıcılığına Operasyon: 16 Gözaltı

Elazığ'da Bungalov Dolandırıcılığına Operasyon: 16 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ merkezli olarak 7 ilde düzenlenen operasyonda, sahte içerikli fotoğraflarla bungalov kiralamak isteyen müşterileri dolandıran 16 şüpheli yakalandı. 38 milyon liraya varan dolandırıcılık işlemlerinin ortaya çıktığı soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyada sahte içerikli fotoğraflarla bungalov kiralamak isteyen müşterileri dolandıran şüphelilere yönelik Elazığ merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda neticesinde kıskıvrak yakalanan 16 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılığa konu olan banka hesap hareketleri incelendiğinde 38 milyon 811 bin 289 Türk Lirası işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Dolandırıcıların, sahte veya bir başka hesabın içeriklerinin bulunduğu görseller ile Sivrice ilçesinde bulunan 'Sivrice Bungalov' bungalov kiralama adı altında hesaplar açtığını, müşterileri kiralama bedelinin tamamı veya kaparo bedeli adı altında dolandırdıklarını belirlendi. Bu yöntemlerle birçok müşteri dolandırılırken, dolandırıcılığa konu olan banka hesap hareketleri incelendiğinde 38 milyon 811 bin 289 Türk Lirası işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Harekete geçen polis ekipleri, yürütülen soruşturma neticesinde 7 farklı ilde 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yapılan ikamet aramalarında; 1 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 4'üne adli kontrol kararı verildi ve 7'si ise serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
img

Dilek İmamoğlu'nun görüntüleri Gökçek'i rahatsız etti
img

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 8 ARALIK Roblox erişim engelinde son durum! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.