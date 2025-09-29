Haberler

Elazığ'da Büfeden İçecek Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında

Elazığ'ın Gümüşkavak Mahallesi'nde bir kişi kilitli içecek dolabını kırarak içecek çaldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Gümüşkavak Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi büfenin önünde kilitli olan içecek dolabını kırarak içecek çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin dolabın kilidini zorlayarak açtığı ve içecekleri alıp hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor. - ELAZIĞ

