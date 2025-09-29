Elazığ'da Büfeden İçecek Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da bir kişi, büfenin kilitli içecek dolabını kırarak içecek çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gümüşkavak Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi büfenin önünde kilitli olan içecek dolabını kırarak içecek çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin dolabın kilidini zorlayarak açtığı ve içecekleri alıp hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor. - ELAZIĞ