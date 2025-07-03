Elazığ'da Boş Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da boş arazide çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Kırklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş bir arazide bulunan otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ