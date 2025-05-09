Elazığ'da Boş Arazide Bir Ceset Bulundu
Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde bir kişi boş arazide ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30 yaşındaki Muhammet Gül'ün hayatını kaybettiğini doğruladı. Ölümle ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da 30 yaşındaki bir kişi, boş arazide ölü bulundu.
Olay, Doğukent Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen bir vatandaş yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yerde yatan Muhammet Gül'ün (30), hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa