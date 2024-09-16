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Elazığ'da Bisiklet Çarpması: Yaya ve Sürücü Hafif Yaralandı

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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa bisiklet çarptı. Olayda hem bisiklet sürücüsü hem de yaya hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa bisiklet çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve yaya hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun kenarında arkadaşıyla sohbet eden bir vatandaş, yolun karşısına geçmek isterken bisiklet çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve yaya hafif yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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