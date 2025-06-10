Elazığ'da Biran Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, mahallede paniğe yol açtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Nailbey Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa