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Elazığ'da bir trafoda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Elazığ'ın merkez Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan alevler ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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