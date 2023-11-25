Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi'nde bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Kasım'da Rüstempaşa Mahallesi'nde bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin E.S. (22) olduğunu belirledi.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa