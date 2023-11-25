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Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi'nde bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.