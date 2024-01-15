Elazığ'da bir kereste dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da bir kereste dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi 21. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kereste dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ELAZIĞ