Elazığ'da bir kahve zincirinin şubesine saldıran 2 kişi, Diyarbakır'da yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Malatya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Starbucks şubesine yönelik düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren zanlıların bulunması için operasyon düzenlendi. Yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda 2 şüpheli şahıs tespit edilerek Diyarbakır'da yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ELAZIĞ