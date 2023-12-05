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Elazığ'da bir kahve zincirinin şubesine saldıran 2 kişi, Diyarbakır'da yakalandı

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Elazığ'da faaliyet gösteren bir kahve zincirinin şubesine düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi, Diyarbakır'da yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Elazığ'da bir kahve zincirinin şubesine saldıran 2 kişi, Diyarbakır'da yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Malatya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Starbucks şubesine yönelik düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren zanlıların bulunması için operasyon düzenlendi. Yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda 2 şüpheli şahıs tespit edilerek Diyarbakır'da yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler

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