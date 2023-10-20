Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri deposunda gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili olarak şüpheli M.G. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri deposunda gerçekleşen hırsızlık bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelisi olarak M.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.