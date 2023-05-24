Elazığ'da bir garip olay: Biri kırdı, diğeri kaydetti

Elazığ'da, dün gece saatlerinde bir dükkanın önüne gelen yüzü kapalı kişi, elindeki taşla iş yerinin camını kırdı. Yanındaki diğer şahsın da cep telefonuyla kayıt altına aldığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan bir bayan kuaförünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz iki kişi kuaför dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri elindeki taşla iş yerinin camını kırdı. Yanında bulunan diğer şahıs da cep telefonu ile olayı kaydetti. Yaşanan olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde dükkanını açmak için iş yerinin önüne gelen işletmeci, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İşletmeci şikayetçi olurken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ