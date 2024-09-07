Elazığ'da bir apartmanın balkonunda yılan görüldü
Elazığ'da bir apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonunda bir vatandaş tarafından yılan görüldü. Vatandaş, yılanı cep telefonuyla kaydettikten sonra doğal ortamına bıraktı.
Elazığ'da bir apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonunda yılan görüldü.
Olay, sabah saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evin balkonuna oturmak için çıkan vatandaş gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Paspasın altında yılan gören vatandaş, bir süre cep telefonu ile o anları kaydettikten sonra yılanı yakalayarak doğal ortamına bıraktı. - ELAZIĞ