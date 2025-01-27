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Elazığ'da Bina Girişindeki Yangına Vatandaşlar Müdahale Etti

Elazığ'da Bina Girişindeki Yangına Vatandaşlar Müdahale Etti
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Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde, bir binanın girişinde çıkan yangına mahalle sakinleri kum ve taş ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir binanın girişinde çıkan yangını vatandaşlar kum ve taş ile müdahale edip söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir binanın girişinde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Mahalle sakinleri çıkan yangını söndürmek için kum ve taş ile müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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