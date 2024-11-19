Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Zeytindalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.