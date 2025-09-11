Haberler

Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

