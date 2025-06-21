Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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