Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi boyun ve karın kısmına aldığı bıçak darbelerinden dolayı yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki husumetli cadde ortasında karşılaştı. Şahıslardan birisi cebinden çıkardığı bıçakla husumetlisini boyun ve karın kısımlarından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.