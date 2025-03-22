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Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Elazığ'da bir büfede meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da bir büfede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, Abdullahpaşa 91. Sokak üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büfede bulunan bir kişi ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kavga anı kameralara yandı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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