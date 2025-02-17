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Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Elazığ Kırklar Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, soruşturma sürüyor.

Elazığ'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, dün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı kavganın yaşandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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