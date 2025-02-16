Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Kırklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ