Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralı hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Elazığ'da bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay dün gece saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa