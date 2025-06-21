Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralı hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.