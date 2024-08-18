Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında getirdiği bıçakla karşı taraftan birini bıçaklayarak kaçtı. Olayı gören bir vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ