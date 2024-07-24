Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, F.Ç. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya döndüğü olayda, F.Ç. bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. - ELAZIĞ