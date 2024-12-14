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Elazığ'da Beyaz Eşya Deposunda Yangın, 8 Kişi Tahliye Edildi

Elazığ'da Beyaz Eşya Deposunda Yangın, 8 Kişi Tahliye Edildi
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Elazığ'da sabah saatlerinde bir 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada bulunan 8 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Elazığ'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın beyaz eşya bulunan bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beyaz eşya deposunda sabah saat 08.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahaleleri ile binada bulunan 8 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın 4 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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