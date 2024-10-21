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Elazığ'da beton pompa aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elazığ'da beton pompa aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton pompa aracının altında kalan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton pompa aracının altında kalan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Akpınar Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki İsmail Mamur'a, B.T. idaresindeki 23 AAD 333 plakalı beton pompa aracı çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesini tamamlamasının ardından Mamur'un cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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