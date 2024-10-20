Elazığ'da Beton Mikseri ile Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da beton mikseri ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri ve traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile beton mikseri devrilirken bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ