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Elazığ'da Bebek Arabası Kazası: Çocuk Yaralandı

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Elazığ'da, bebek arabasının içindeyken annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da, bebek arabasının içindeyken annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Kaza, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadının sürdüğü bebek arabasına 23 AEP 514 plakalı otomobil çarptı. Kazada, bebek arabasının içinde bulunan çocuk hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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