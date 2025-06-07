Elazığ'da Bayram Trafik Denetimleri Sürüyor

Elazığ'da trafik ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında bayram denetimlerini sürdürüyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kentin giriş ve çıkış noktalarında trafik denetimi yaptı. Uygulamada durdurulan sürücülerin önce bayramları kutlandı ardından da evrakları kontrol edildi. Evraklarda eksiği olan, emniyet kemeri takmayan ve ihlali olan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı. Yolculuk yapan vatandaşlara şeker ve kolonya ikramı yanı sıra bilgilendirici broşür verildi. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ