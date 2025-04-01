Elazığ'da Bayram Tatilinde Çapa Makinesine Kaptıran Çocuk Yaralandı

Elazığ merkeze bağlı Harmantepe köyünde bayram tatilinde bahçede çalışan 14 yaşındaki çocuk, elini çapa makinesine kaptırarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Harmantepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilinde ailesiyle birlikte bahçede çalışan 14 yaşındaki bir çocuk, elini çapa makinesine kaptırarak yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ