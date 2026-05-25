Elazığ'da bayram öncesi geniş çaplı asayiş uygulaması

Elazığ'da polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirilirken, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan sahaya inerek denetimleri yerinde takip etti.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç unsurlarının tespit edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla düzenlenen uygulamaya birçok polis birimi katıldı. Kentin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak denetlendi. Sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, araçlarda da detaylı aramalar gerçekleştirildi.

Kent merkezi başta olmak üzere çeşitli mahallelerde sürdürülen denetimlerde yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı. Şüpheli görülen kişilerin üzerinde de inceleme yapıldı. Operasyon kapsamında eğlence mekanlarında da denetimler gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından işletmelerde kimlik kontrolleri yapılırken, mekanların ruhsat, kapanış saati ve genel güvenlik kurallarına uygunluğu denetlendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da uygulamalara katılarak çalışmaları yerinde takip etti.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla, aralıksız devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı