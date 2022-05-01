Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi - Haberler

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Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera eşliğinde ve dron ile havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimler esnasında trafik kurallarına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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