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Elazığ'da başıboş sokak köpekleri, boğazladıkları kediyi parçaladı

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Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde başıboş sokak köpekleri, bir kediyi boğazladıktan sonra parçaladı. Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine köpekler kayboldu.

Elazığ'da başıboş sokak köpekleri, boğazladıkları kediyi parçaladı.

Olay, sabaha karşı merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kolbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazına kalkan bir vatandaş, dışarıdan köpek seslerini duydu. Balkona çıkarak etrafa bakan vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin bir kediyi boğazladığını fark etti. Köpekler, boğdukları kedinin başında bir süre bekledikten sonra parçaladı. Köpekler daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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